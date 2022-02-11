МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российские банки, не дожидаясь решения Центробанка по ключевой ставке, повысили доходность рублевых депозитов, некоторые игроки улучшили условия сразу по всей линейке вкладов, другие – по отдельным продуктам, выяснило РИА Новости, проанализировав материалы кредитных организаций. ВТБ повысил ставки по депозитам

Большинство экспертов рынка ожидают, что Банк России в пятницу в восьмой раз подряд поднимет ставку — и снова на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых, что станет максимумом с начала мая 2017 года.

Второй по активам банк в РФ, ВТБ, в пятницу утром сообщил, что с 11 февраля повышает процентные ставки для розничных клиентов, включая состоятельных. Рост составит до 1,5 процентного пункта. В сообщении банка указывается, что ставки при определенных условиях и по различным продуктам будут составлять от 7,8% до 9%, а максимальная доходность может достичь и 10% годовых при условии подключения опции "Сбережения".

Промсвязьбанк (ПСБ) с 9 февраля повысил доходность по всей линейке депозитов для физических лиц, диапазон увеличения ставок по ряду продуктов составил 0,3-0,7 процентного пункта. Согласно сообщению банка, ставки по вкладам могут достигать 11%. Банк "Дом.РФ" с 1 февраля повысил процентные ставки по депозитам в рублях, сообщает, что максимальная доходность по розничным вкладам может превысить 10% годовых. Эксперты дали прогноз реакции курса рубля на решение ЦБ по ставке

При этом некоторые кредитные организации ограничились улучшением условий по отдельным продуктам. Так, "Почта банк" с 10 февраля повысил ставку по вкладу "Пенсионный+": базовая составляет 6% годовых, а максимальная может достичь до 8,5% годовых. Банк "Зенит" 8 февраля повысил доходность базовой линейки премиальных вкладов на 0,2–0,9 процентного пункта, максимальная ставка составляет 8,8% годовых.

С 1 февраля "Абсолют банк" повысил процентные ставки по двум продуктам из линейки популярных рублевых вкладов на 0,5 процентного пункта, доходности по ним могут достигать 8,4%, 8,5%, а при соблюдении некоторых условий и 10% годовых. Кроме того, с 8 февраля банк повысил процентные ставки по долларовому вкладу.

Как отметил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин, для рублевых вкладов 2022 год может стать одним из самых успешных. Ранее в банке отмечали, что ждут продолжения тренда на девалютизацию пассивов на фоне привлекательной доходности инвестиций в рублевые инструменты сбережений.