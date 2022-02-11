МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пространство для дополнительного повышения ключевой ставки ЦБ РФ расширилось по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров регулятора, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. Глава Центробанка заявила о пике инфляции в России

"Пространство дополнительного повышения ставки мы сейчас видим как более существенное, чем, например, как мы видели во время последнего заседания совета директоров. Как реализуется это пространство, будет зависеть от множества условий, по которым есть неопределенность, и мы будем их оценивать на каждом заседании совета директоров", — сказала она.

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.