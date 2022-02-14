МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе текущего года выдали 1,37 миллиона кредиток — на 60% больше, чем год назад, говорится в исследовании сервиса "Кредистория". Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам

"Россияне взяли в январе 2022 года 1,37 миллиона кредитных карт. По сравнению с январем прошлого года россияне взяли на 60% больше кредитных карт – тогда банки выдали лишь 856 тысяч кредиток", — сказано в исследовании.

Отмечается, что по сравнению с декабрем выдачи сократились на 37%, однако это традиционный ежегодный спад, обусловленный календарным фактором – большим количеством нерабочих дней в январе.

Наибольший рост выдачи кредитных карт в годовом выражении среди российских регионов в январе был зафиксирован в Москве и Ставропольском крае (на 59%), Красноярском крае (60%), Удмуртии (65%), Воронежской области (66%) и Пермском крае (67%). Наименьший – в Кемеровской области (на 43%), Санкт-Петербурге (42%) и Новосибирской области (40%). Банки заинтересовались страхованием карт от телефонных мошенников

"Выдачи кредитных карт выросли в 1,6 раза на фоне высоких инфляционных ожиданий у россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки все чаще выдают кредитки заемщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом", — прокомментировал гендиректор сервиса Артур Александрович.