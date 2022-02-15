МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Банк России предложил комплекс мер, направленный на улучшение жизни нуждающихся россиян, сообщил руководитель службы регулятора по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. Об этом пишут "Известия". Центробанк назвал объем продаж акций российских эмитентов нерезидентами

Одна из основных мер — кредитные каникулы. По словам Мамута, срок и сумма кредита не будут иметь значения, важно лишь одно условие — падение доходов заемщика.

Предусматривается, что срок каникул составит от шести месяцев, а при наличии нескольких кредитов перерыв можно будет брать по каждому.

Еще одна инициатива — начисление процентов на остаток социального счет в привязке к ключевой ставке. Это будет гарантировать дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года.

В то же время Банк России предлагает отмену комиссию при переводе денег самому себе на счет другого банка и освобождение от комиссий на трансакции в сумме до 15 тысяч рублей в месяц владельцев карт "Мир".