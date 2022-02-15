МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции, его возглавит Лев Хасис, который с 1 июня покинет пост первого зампреда банка, сообщила кредитная организация. В Сбербанке ждут замедления роста кредитования компаний в 2022 году

"Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу первого заместителя Председателя Правления Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в Правлении Сбербанка для того, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. Наблюдательный совет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня 2022 года, после чего Лев продолжит сотрудничество со "Сбером" в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого "Сбером" холдинга электронной коммерции", — сказано в сообщении.

Одновременно Сбербанк принял решение внести изменения в организационную структуру, в результате чего будут выделены экосистема для клиентов-юрлиц (В2В-бизнес) и экосистема для клиентов-физлиц (В2С-бизнес). Курировать экосистему для физических лиц будет Кирилл Царев, который при одобрении ЦБ будет повышен до первого заместителя председателя правления Сбербанка, также с 16 февраля он будет курировать блок "Управление благосостоянием".

Наблюдательный совет Сбербанка также в случае положительного решения ЦБ назначит на должность зампреда правления Александру Бурико, старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы".

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