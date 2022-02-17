МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк зарегистрировал на ирландской бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций объемом 5 миллиардов долларов, говорится в сообщении банка.

Программа рассчитана на пять лет и предполагает выпуск ценных бумаг трех типов — вечные субординированные, 10-летние субординированные и старшие еврооблигации, включая зеленые и социальные. Совкомбанк присоединил к себе банк Восточный

"В прошлом году мы разместили два выпуска и в обоих случаях отмечали повышенный интерес к ценным бумагам со стороны иностранных институциональных инвесторов. На пике спрос превышал предложение в два раза", — сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Фактический выпуск еврооблигаций могут организовать как организаторы, так и банки — ключевые партнеры, с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию и другим продуктам, включая Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe General, UniCredit и другие.

Совкомбанк — активный участник рынка еврооблигаций. Его ценные бумаги пользуются высоким спросом у инвесторов: в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Совкомбанка общим объемом 1,2 млрд долл. Из них 62% приобретены инвесторами из США и стран ЕС, в числе которых пенсионные фонды, страховые компании и институциональные инвесторы.