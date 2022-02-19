МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Полная стоимость кредитных карт в России в январе текущего года выросла до 28,4% и достигла максимума с 2016 года, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Российские банки в январе нарастили выдачу кредитных карт

Согласно данным компании, полная стоимость кредитных карт в январе увеличилась на 0,8 процентного пункта – до 28,4%, хотя с августа данный показатель колебался в пределах 27,3-27,8%. "Текущие значения ПСК это локальный максимум, более высокие значения отмечались ранее в 2015-2016 годах", — прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин.

Одновременно произошло снижение среднего лимита кредитных карт – на 3,3% по сравнению с показателем декабря, до 79,8 тысячи рублей. При этом в годовом выражении средний лимит подскочил на 16%.

"Снижение лимита по кредитным картам — это синхронный с иными видами кредитования тренд, связанный как с ростом ставок, так и с ограничениями регулятора рынка. Ставки, в свою очередь, растут под давлением ключевой ставки и тянут вниз сумму лимита по кредитной карте", — пояснил Лагуткин.

Выдачи по данному сегменту традиционно сокращались в январе. Так, российские банки выдали вдвое меньше кредиток, чем в декабре – лишь 747,5 тысячи карт на сумму 59,6 миллиарда рублей.