МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Центральный республиканский банк самопровозглашенной Донецкой народной республики временно установил лимит выдачи наличных. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

Теперь в сутки разрешается снимать не более 10 тысяч рублей с одной карты, говорится в заявлении банка.

Отмечается, что ограничения были установлены в целях "бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики" в период особого режима функционирования ЦБ.