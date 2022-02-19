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Центробанк ДНР ввел лимит выдачи наличных
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Центральный республиканский банк самопровозглашенной Донецкой народной республики временно установил лимит выдачи наличных. Теперь в сутки разрешается снимать не более 10 тысяч... ПРАЙМ, 19.02.2022
банки, финансы, новости, банки, наличные
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Центральный республиканский банк самопровозглашенной Донецкой народной республики временно установил лимит выдачи наличных.
Теперь в сутки разрешается снимать не более 10 тысяч рублей с одной карты, говорится в заявлении банка.
Отмечается, что ограничения были установлены в целях "бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики" в период особого режима функционирования ЦБ.