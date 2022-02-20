МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Работа онлайн-сервисов Сбербанка восстановлена, об этом говорят данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбербанк повысил ставки по вкладам с 18 февраля

В 1.00 мск. пользователи в России, Белоруссии и на Украине стали сообщать о сбоях и некорректной работе онлайн-банкинга, мобильного приложения, а также операций по переводу денег.

Согласно отчетам пользователей, в текущий момент проблем с работой сервисов банка нет.