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Работа онлайн-сервисов Сбербанка восстановлена
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Работа онлайн-сервисов Сбербанка восстановлена, об этом говорят данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. В 1.00 мск. пользователи... ПРАЙМ, 20.02.2022
банки, финансы, новости, сбербанк, онлайн-сервисы, приложение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Работа онлайн-сервисов Сбербанка восстановлена, об этом говорят данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
В 1.00 мск. пользователи в России, Белоруссии и на Украине стали сообщать о сбоях и некорректной работе онлайн-банкинга, мобильного приложения, а также операций по переводу денег.
Согласно отчетам пользователей, в текущий момент проблем с работой сервисов банка нет.