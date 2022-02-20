МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банки в России собираются поднять проценты по вкладам или уже сделали это после повышения ключевой ставки советом директоров Банка России на 1 процентный пункт до 9,5% годовых, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Спрогнозирован рост полной стоимости ипотеки в России до 15%

"По итогам текущего решения ЦБ по увеличению ключевой ставки в течение 1-2 недель мы собираемся пересмотреть внутреннюю денежную политику и ставки по кредитам и вкладам. Прогнозируем рост ставок в среднем также на 1 процентный пункт", — сказал руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.

Повысить доходность по вкладам до 25 февраля планируют в Росбанке, также не исключают увеличения ставок по депозитам и в МКБ. Кроме того, по одному из вкладов с 21 февраля в банке "Зенит" будут повышены ставки на 0,5% годовых, с 1 марта вырастет доходность по всей линейке вкладов в Новикомбанке. "В своей политике по ставкам мы ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией", — отметили в то же время в "Открытии".

Уже успели повысить свои ставки ВТБ — на 1,5 процентного пункта до 10% по срочным сберегательным продуктам, Альфа-банк — также до 10%, "Уралсиб" — по некоторым вкладам на 0,8-1,6 процентного пункта и АТБ — на 0,3-0,5 процентного пункта. Кроме того, ставки по некоторым вкладам повысил и Сбербанк на 1-1,5 процентного пункта до максимальных 9,5% годовых, чтобы поддержать клиентов в условиях растущей инфляции. Банк России назвал среднюю максимальную ставку по вкладам топ-10 банков

Часть кредитных организаций, несмотря на то, что ранее уже повысили ставки по депозитам, собираются сделать это еще раз. Так, банк "Русский Стандарт" уже повышал кредитно-депозитные ставки на 0,5-1 процентный пункт вслед за решением ЦБ и не исключает нового повышения по депозитам в среднесрочной перспективе. ПСБ, повысивший на прошлой неделе проценты по всей линейке вкладов на 0,3-0,7 процентных пункта до максимальных 11%, с 22 февраля собирается улучшить доходность по линейке накопительных счетов в среднем на 1,5 процентных пункта до максимум 9,5%.

"В начале февраля мы увеличили процентные ставки по рублевым вкладам основной линейки – на 1 п.п. Теперь максимальная ставка составляет 8%, а для пенсионеров 9% годовых… В ближайшие дни планируется увеличение ставки по валютной линейке вкладов. Максимальная ставка будет – 1,7% в долларах США, в евро – 0,9%. Это более чем в два раза выше, чем на начало 2021 года", — отметил старший вице-президент розничного бизнеса банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев.