МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в январе сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% — до 164 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ.

"Чистая прибыль сектора в январе составила 164 миллиарда рублей (доходность на капитал – 16,5% в годовом выражении), что на 47% выше, чем в декабре (111 миллиардов рублей), в том числе из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных заемщиков", — сказано в документе. В январе прошлого года банки заработали 205 миллиардов рублей.

Количество прибыльных банков выросло за месяц до 256 с 236, при этом их доля в активах сектора существенно снизилась – до 88 с 98%. ЦБ объясняет это главным образом получением небольшого убытка несколькими крупными кредитными организациями, в том числе из-за отрицательной переоценки ценных бумаг.