МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в 2021 году увеличила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 3 раза в годовом выражении — до 12,607 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. Альфа-банк заработал рекордную прибыль в 2021 году

Чистый процентный доход составил 26,489 миллиарда долларов, сократившись на 4%. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,62 доллара с 0,19 доллара в 2020 году. Выручка банковской группы за год уменьшилась на 1,7% — до 49,552 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала банк нарастил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, также в 3 раза — до 1,788 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 6,781 миллиарда долларов, увеличившись на 2,4%. Разводненная прибыль на акцию составила 0,09 доллара против 0,03 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 1,9% — до 11,989 миллиарда долларов.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).