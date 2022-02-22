Банковская группа HSBC отчиталась о чистой прибыли
Чистая прибыль банковской группы HSBC в 2021 году выросла втрое и достигла $12,6 миллиарда
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в 2021 году увеличила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 3 раза в годовом выражении — до 12,607 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход составил 26,489 миллиарда долларов, сократившись на 4%. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,62 доллара с 0,19 доллара в 2020 году. Выручка банковской группы за год уменьшилась на 1,7% — до 49,552 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала банк нарастил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, также в 3 раза — до 1,788 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 6,781 миллиарда долларов, увеличившись на 2,4%. Разводненная прибыль на акцию составила 0,09 доллара против 0,03 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 1,9% — до 11,989 миллиарда долларов.
Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
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