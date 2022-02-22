МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме назначить заместителей председателя Банка России Филиппа Габунию, Алексея Заботкина и Юрия Исаева членами совета директоров ЦБ. Банк России держит на контроле ситуацию на финансовом рынке

Габуния до назначения в январе текущего года зампредом ЦБ возглавлял департамент страхового рынка Банка России, а Исаев до перехода в январе на должность зампреда ЦБ возглавлял Агентство по страхованию вкладов. Заботкин, ставший зампредом в июне 2020 года, до этого возглавлял департамент денежно-кредитной политики ЦБ.

Совет директоров Банка России — это коллегиальный орган управления. Согласно закону о Банке России, в него входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ. В настоящее время совет директоров фактически состоит из 14 человек, следует из данных ЦБ.

Помимо главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сейчас в совет директоров регулятора входят ее первые заместители Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, Сергей Швецов, Ксения Юдаева, Владимир Чистюхин и заместители Руслан Вестеровский, Алексей Гузнов, Ольга Полякова, а также руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова и советники председателя ЦБ Сергей Игнатьев и Алексей Симановский.

В совете директоров ЦБ еще числится и Скобелкин, поскольку Госдума пока не приняла постановление о досрочном прекращении его полномочий. Скобелкин, ранее занимавший должность зампреда ЦБ, в конце января покинул регулятор, а Швецов уходит из него в марте.