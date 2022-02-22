МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банковский рынок России в 2022 году могут покинуть до 30 кредитных организаций по регуляторным основаниям, из-за добровольного аннулирования лицензии или присоединения к другой кредитной организации, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

"В течение 2022 года до 30 кредитных организаций, или 8,8% расчетной базы индекса, находятся в зоне повышенного риска прекращения деятельности. Это математическое ожидание уходов с рынка, основанное на исторической частоте соответствующих событий. Прогноз может быть реализован посредством всей совокупности вероятностных событий, таких как вывод с рынка по регуляторным основаниям, добровольное аннулирование лицензии, реорганизация в форме присоединения к другой кредитной организации", — говорится в исследовании.

Динамика индекса здоровья банковского сектора в 2022 году будет зависеть от темпов консолидации сектора, которые, в свою очередь, зависят от регуляторной активности, реализации планов роста банками и стратегических решений по неэффективным кредитным организациям. "Наиболее вероятно, что в ближайшие два квартала индекс будет стагнировать или покажет незначительную разнонаправленную динамику, а во втором полугодии 2022 года выйдет на траекторию роста", — отметили эксперты.

Чтобы укрепить финансовую устойчивость и повысить эффективность, банки в текущем году должны будут диверсифицировать активные операции и найти новые драйверы в случает ограничения спроса на потребительские и ипотечные кредиты; удержать целевой уровень чистой процентной маржи в условиях роста стоимости фондирования; а также пересмотреть риск-аппетиты, снизить чувствительность финансового результата к переоценке финактивов и обеспечить устойчивость источников фондирования, на которую могут влиять внешние макроэкономические факторы, говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что в 2021 году деятельность прекратили 37 кредитных организаций: 26 — по регуляторным основаниям, 6 — добровольно сдали лицензии, 5 — были присоединены к другим банкам. В четвертом квартале индекс здоровья банковского сектора впервые с 2019 года показал умеренное снижение и составил 91,2% на начало 2022 года.

"Динамика индекса отражает, что к концу 2021 года с учетом ограничений, обусловленных текущим состоянием операционной среды, финансовое положение некоторых из наименее устойчивых кредитных организаций дополнительно ухудшилось…. Это негативно отразилось на индексе здоровья банковского сектора", — заключили эксперты.

Ранее генеральный директор АКРА Михаил Сухов подсчитал для РИА Новости, что российский рынок в 2022 году могут покинуть менее 30 банков, причинами послужат консолидация сектора, уход с рынка небольших иностранных игроков и усиленное внимание регулятора к кредитным организациям с низким рейтингом. Также он отметил новые тенденции, которые сформировались за год на рынке: возникновение точечного спроса на банковские лицензии у маркетплейсов и крупных интернет-ритейлеров, а также интерес к российским лицензиям у банков Казахстана и стран Юго-Восточной Азии.