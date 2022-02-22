МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России для снижения волатильности рынка на фоне ухудшившейся внешнеполитической ситуации может действовать на упреждение рисков и поднять ключевую ставку выше 10%, заявил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Банк России держит на контроле ситуацию на финансовом рынке

Банк России ранее в феврале повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. При этом регулятор по-прежнему допускает дальнейшее повышение ставки на ближайших заседаниях.

"Ситуация быстро меняется. Происходят глобальные сдвиги на геополитическом фронте. Наши прежние оценки предполагали разворот проинфляционных факторов и снижение темпа ценового давления в экономике по итогам года к 6%. За этим должна была последовать как минимум пауза ЦБ по ставке", — говорит Зельцер.

Однако в настоящее время неопределенность очень высокая, добавляет эксперт. "Чтобы сбить волатильность рынка, регулятор может действовать на упреждение рисков. Поэтому стрессовый сценарий введения ограничительных мер со стороны Запада не исключает временный характер заброса ставки над планкой 10%", — подчеркнул он. США анонсировали новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

"Ситуация знакомая по 2014 году. Параллели прослеживаются, но в рамках длительной перспективы мы не меняем своих ожиданий. А возможное монетарное ужесточение относим к фактору текущей рисковой конъюнктуры", — заключил Зельцер.

Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.