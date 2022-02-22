МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Приобрести наличную иностранную валюту в отделениях российских банков можно без ограничений, при этом, если речь идет о крупной сумме, ее необходимо предварительно заказать, показал опрос РИА Новости колл-центров кредитных организаций. Регулятор поддержал банки на фоне резкого роста валют

"Снять можете без проблем, покупка валюты в кассе — без проблем", — сообщил по телефону сотрудник Сбербанка. Аналогичную информацию предоставили в колл-центрах банка "Открытие" и Райффайзенбанка.

"Снять можно. Если сумма в эквиваленте больше 500 тысяч рублей, надо предварительно заказывать", — сказал сотрудник контакт-центра ВТБ. Без проблем можно приобрести валюту и в Московском кредитном банке, для крупных сумм свыше тысячи долларов также понадобится предварительный заказ.

В Альфа-банке сообщили, что поменять валюту в приложении получится только при наличии счета в этом банке. Внести или снять валюту в евро или в долларах можно в определенных банкоматах, адреса есть на сайте. В "Тинькофф банке" сказали, что покупка валюты зависит от банкомата и от лимитов, которые установлены на карте — информацию нужно уточнять отдельно.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 3,6523 рубля, составив 80,4194 рубля, свидетельствуют данные биржи. В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля за доллар. Это происходит на фоне геополитических новостей.