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2022
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В Белом доме анонсировали санкции против крупнейших российских банков
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Российские финансовые институты — в опасности, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины, заявил Белый дом. "Никакой российский финансовый институт не в безопасности, если... ПРАЙМ, 23.02.2022
новости, банки, финансы, экономика, сша, санкции против рф, белый дом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Российские финансовые институты — в опасности, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины, заявил Белый дом.
"Никакой российский финансовый институт не в безопасности, если вторжение продлится", — заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга о принятых Штатами санкциях против РФ.
Чиновник заявил, что "США готовы к дальнейшим санкциям против российских банков, включая крупнейшие". По его словам, речь может пойти об ограничительных мерах в отношении Сбербанка и ВТБ.