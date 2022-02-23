МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Российские финансовые институты — в опасности, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины, заявил Белый дом. Минфин США ввел санкции против ВЭБ и Промсвязьбанка

"Никакой российский финансовый институт не в безопасности, если вторжение продлится", — заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга о принятых Штатами санкциях против РФ.

Чиновник заявил, что "США готовы к дальнейшим санкциям против российских банков, включая крупнейшие". По его словам, речь может пойти об ограничительных мерах в отношении Сбербанка и ВТБ.