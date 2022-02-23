МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, говорится в обнародованном во вторник заявлении ведомства.
"Разрешить завершение сделок с участием госкорпорации ВЭБ… и любой другой организации, в которой ей принадлежит 50 или более процентов, до 00.01 по Североамериканскому восточному времени 24 марта 2022 года", — следует из заявления.
Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур.
Санкции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
https://1prime.ru/banks/20220223/836140510.html
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