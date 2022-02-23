МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, говорится в обнародованном во вторник заявлении ведомства. В Минфине США заявили о санкциях против госдолга России

"Разрешить завершение сделок с участием госкорпорации ВЭБ… и любой другой организации, в которой ей принадлежит 50 или более процентов, до 00.01 по Североамериканскому восточному времени 24 марта 2022 года", — следует из заявления.

Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур.

Санкции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.