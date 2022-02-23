МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Российский футбольный клуб ПФК ЦСКА попал под американские санкции в числе 25 дочерних структур ВЭБ, сообщило министерство финансов США. Минфин США предписал завершить операции с ВЭБ

Оно включило в санкционные списки ВЭБ и Промсвязьбанк вместе с их "дочками" в связи с кризисом вокруг Украины.

За аффилированность с ВЭБ под санкции, в частности, попали ПФК ЦСКА, Российский экспортный центр, расположенный в Белоруссии банк БелВЭБ и украинский Проминвестбанк.

Санкционный список также включает 17 дочерних структур Промсвязьбанка.