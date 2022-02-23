2022-02-23T00:56:00+03:00
2022-02-23T00:56:41+03:00
2022-02-23T00:56:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220223/836140713.html
Футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский футбольный клуб ПФК ЦСКА попал под американские санкции в числе 25 дочерних структур ВЭБ, сообщило министерство финансов США. Оно включило в санкционные списки ВЭБ и... ПРАЙМ, 23.02.2022
новости, банки, финансы, экономика, сша, санкции против рф, вэб, цска
https://cdnn.1prime.ru/images/83614/06/836140654.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83614/06/836140654.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83614/06/836140653.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83614/06/836140653.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83614/06/836140652.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83614/06/836140652.jpg
https://1prime.ru/banks/20220223/836140510.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Российский футбольный клуб ПФК ЦСКА попал под американские санкции в числе 25 дочерних структур ВЭБ, сообщило министерство финансов США.
Оно включило в санкционные списки ВЭБ и Промсвязьбанк вместе с их "дочками" в связи с кризисом вокруг Украины.
За аффилированность с ВЭБ под санкции, в частности, попали ПФК ЦСКА, Российский экспортный центр, расположенный в Белоруссии банк БелВЭБ и украинский Проминвестбанк.
Санкционный список также включает 17 дочерних структур Промсвязьбанка.