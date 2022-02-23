МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы, заявили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ. Минфин США предписал завершить операции с ВЭБ

Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.

"Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов", — сказали в госкорпорации.

В госкорпорации отметили, что ограничения, которые вводят США, не повлияют на приверженность ВЭБ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан.

"ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты", — отметили в пресс-службе.