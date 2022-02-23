МОСКВА, 23 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Центральный банк Новой Зеландии повысил свою официальную процентную ставку третий раз с октября и повторил, что в этом году последуют дальнейшие повышения в попытках предотвратить укоренение инфляции, которая находится на самых высоких уровнях за десятилетия. ЦБ может поднять ключевую ставку выше 10% в случае введения санкций

Резервный банк Новой Зеландии в среду повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,0%, как и ожидалось. В ноябре и октябре состоялись аналогичные повышения.

Согласно прогнозу центрального банка, ключевая ставка достигнет 2,2% к концу этого года. В ноябре прогноз предполагал ее повышение до 2,1%. В банке также прогнозируют, что ставка достигнет 3,3% в последнем квартале 2023 года, против ноябрьского прогноза, согласно которому ставка должна была достигнуть пика около 2,6%.

Комитет РБНЗ по денежно-кредитной политике заявил, что готов повышать ставку "более масштабно, если это потребуется в предстоящие кварталы".

Рекордно низкие процентные ставки в Новой Зеландии в период пандемии также способствовали резкому росту цен на жилье. Срединная стоимость жилья в среднем росла на 11 500 новозеландских долларов (7742,95 доллара США) каждый месяц в 2020-2021 года, и достигла 905 000 новозеландских долларов в конце прошлого года по сравнению с 629 000 в конце 2019 года.

Потребительские цены в Новой Зеландии в октябре-декабре выросли на 5,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым значительным ростом за три десятилетия. По сравнению с предыдущим кварталом рост цен в 4-м квартале 2021 года ускорился на 4,9%. Центральный банк стремится удержать инфляцию в целевом диапазоне 1,0%-3,0% в среднесрочной перспективе.

— Автор Stephen Wright, stephen.wright@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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