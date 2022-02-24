МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ попали под новые санкции Евросоюза, говорится в документе по ограничительным мерам, опубликованном в официальном журнале ЕС. Евросоюз запретил определенные операции с российскими ценными бумагами

"Следующие физические и юридические лица добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в Приложении I к регулированию (ЕС) № 269/2014… Организации: Агентство интернет-исследований, Банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ", — говорится в нем.

Регулирование, к которому вносится это дополнение, — "об ограничительных мерах в отношении действий, нарушающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Санкции ЕС официально вступили в силу 23 февраля.