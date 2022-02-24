МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российские банки даже в случае введения США запрета на проведение американскими банками операций по их корреспондентским счетам смогут вернуть средства валютным вкладчикам наличными — такие операции не требуют участия сторонних агентов, заявил РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Российские банки не фиксируют проблем с операциями с валютой

Согласно данным ЦБ, объем валютных средств физлиц на 1 февраля в российских банках составил 90,6 миллиарда долларов, что является минимумом с 1 апреля прошлого года. За прошлый месяц чистый отток составил 2,2 миллиарда долларов.

"В теории, американские банки могут заблокировать проведение операций по корреспондентским счетам российских банков. В этом случае могут возникнуть трудности с проведением операций с валютой. Это не помешает российским банкам возвращать наличные средства вкладчикам. Если переводы со счетов в иностранной валюте, как правило, требуют участия банка-корреспондента, то операции по снятию наличных проходят внутри каждого отдельного банка", — пояснил он.

При этом, добавил Бирюков, в случае введения ограничений на проведение валютных операций крупнейшими банками нельзя исключать введения экстренных мер по поддержке ликвидности банковской системы.

"ЦБ оперативно разрешил банкам не учитывать отрицательную переоценку ценных бумаг и валют. Полагаем, что в случае необходимости у ЦБ остается возможность проведения прямых интервенций на валютном рынке, а также открытия новых лимитов для коммерческих банков", — указывает аналитик, добавляя, что, по данным регулятора, объем валютных средств населения и юрлиц составляет 227 миллиардов долларов, а золотовалютные резервы — 640 миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В ответ ряд иностранных государств ввели санкции на российские финансовые институты, в том числе ВЭБ, Промсвязьбанк, банк "Россия", ЧБРР, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк. В частности в Промсвязьбанке поясняли, что введение санкций накладывает ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине.