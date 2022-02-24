2022-02-24T16:32:18+03:00
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2022
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 12–13 (2344–2345)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 12–13 /2344–2345/. В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — положение № 5986-У от 8.11.2021... ПРАЙМ, 24.02.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 12–13 /2344–2345/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— положение № 5986-У от 8.11.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 66316 от 14.12.2021, вступает в силу с 31.03.2022/.