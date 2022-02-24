МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 12–13 /2344–2345/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 5986-У от 8.11.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 66316 от 14.12.2021, вступает в силу с 31.03.2022/.