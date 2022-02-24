Банк России сообщил, что отслеживает уровень ликвидности банков
ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ РФ ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ, ЦБ ПРОДОЛЖИТ МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/banks/20220224/836162776.html
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Банк России сообщил, что отслеживает уровень ликвидности банков
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Министр ФРГ оценил перспективы запуска газопровода "Северного потока-2"
ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ РФ ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ, ЦБ ПРОДОЛЖИТ МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/banks/20220224/836162776.html
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