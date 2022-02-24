МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме, говорится в сообщении банка. Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на рынках 25 февраля

"Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме", — сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, а народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать.