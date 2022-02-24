МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Группа ВТБ 24 февраля продала 46,29% акций в кипрском RCB Bank другим акционерам банка, акционеры обратились в Центральный банк Кипра за одобрением сделки для завершения процедур, сказано в сообщении ВТБ. Великобритания наложила санкции на ВТБ и "Аэрофлот"

"В рамках реструктуризации зарубежных активов Группы ВТБ принято решение о продажи неконтролирующей доли в 46,29% акций в кипрском RCB Bank. Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 года. Акционеры RCB Bank обратились в Центральный Банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур", — сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее в четверг сообщил, что в ответ на действия России Великобритания внесла ряд крупных компаний, в том числе ВТБ, в санкционный список.

ПОЧТА БАНК

ВТБ продал две акции "Почта банка" его новому главе Александру Пахомову, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ закрыл сделку по продаже двух акций АО "Почта Банк" новому президенту-председателю правления банка Александру Пахомову. Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства "Почта Банка" и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом", — говорится в сообщении.

В результате доля ВТБ в "Почта банке" снизилась до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей ООО "Почтовые Финансы" – 100% дочерней компании "Почты России".