МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Санкции против ВТБ никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе в долларах и евро, все карты банка, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать на территории России, ограничения коснутся карт банка за границей, говорится в заявлении кредитной организации. Байден: США вводят санкции против крупнейшего банка России

"Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России", — говорится в сообщении.

Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России. В штатном режиме продолжают работать эквайринговые терминалы и кассы в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых в ВТБ.

Получение наличных возможно в любом банкомате страны. ВТБ не ограничивает обмен валюты. Клиенты сохраняют возможность открыть счет в различных иностранных валютах. "Введенные ограничения коснутся использования пластиковых карт нашего банка за границей: клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, мы рекомендуем снять наличные средства с карты ВТБ или расплачиваться картами другого банка", — указывается в заявлении. Байден: мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах

БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА

ВТБ после введения новых западных санкций продолжит обслуживать брокерские счета, хотя часть операций в валюте временно недоступна, банк ищет решение, говорится в сообщении кредитной организации.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее в четверг сообщили, что в ответ на действия России их страны внесли несколько крупных российских юрлиц, в том числе ВТБ, в санкционный список.

"Банк ВТБ продолжит обслуживать брокерские счета. Часть операций, касающаяся расчетов в валюте, временно недоступна. Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления данного функционала", — сказано в сообщении.

Отмечается, что клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру.