МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Сбербанк заявил, что внимательно изучает новые условия работы после объявления США санкций в отношении корреспондентских счетов, обладает всеми необходимыми ресурсами для успешной работы в сложившихся условиях, сейчас работает в штатном режиме. Сбербанк заявил, что отделения и банкоматы банка работают штатно

США ввели санкции в отношении нескольких крупных российских банков, в том числе Сбербанка. В течение 30 дней финансовые институты США должны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.

"Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", — пишет банк.

Отмечается, что принятые США ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. "Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме", — подчеркнули в кредитной организации.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк-онлайн" и других каналах обслуживания, указали в банке.

"Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений", — сказано в сообщении.