МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Газпромбанк продолжает обслуживать клиентов в полном объёме, ограничений на операции нет, а ограничения минфина США по привлечению средств на американском рынке не влияют на его текущую операционную деятельность, сообщили РИА Новости в банке. США ввели санкции против Сбербанка

"Газпромбанк продолжает обслуживать своих розничных и корпоративных клиентов в обычном режиме. Все обязательства перед ними выполняются в полном объёме. Все физические и юридические лица — клиенты банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам", — говорится в заявлении.

В банке отметили, что пресс-релиз министерства финансов США, распространённый вечером 24 февраля, и обновленное следом регулирование США сообщают об ограничениях Газпромбанка в части привлечения средств на американском рынке капиталов сроком свыше 14 дней. "Такие ограничения не являются блокирующими (SDN) и не влияют на текущую операционную деятельность банка", — пояснили в Газпромбанке.

США в рамках новой волны санкций в четверг заявили, что вводят ограничения на привлечение заемных средств в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков. Мера, примененная ранее в отношении гособлигаций, затрагивает бонды новых выпусков "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.

Министерство финансов считает, что рестрикции помешают Кремлю привлекать средства для финансирования "злонамеренной деятельности", в том числе военной операции на Украине.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.