МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк заявил, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу. Альфа-банк заработал рекордную прибыль в 2021 году

"Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", — говорится в сообщении банка.

США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.