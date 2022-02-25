Глава ВБ Мэлпасс: Всемирный банк готов оказать немедленную финансовую поддержку Украине
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в четверг глава организации Дэвид Мэлпасс.
"Мы готовы оказать Украине немедленную поддержку и прорабатываем варианты такой помощи, в том числе быстрое выделение финансирования", — сказал Мэлпасс.
По его словам, Всемирный банк намерен "задействовать все инструменты финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования" на текущую ситуацию.
Мэлпасс прогнозировал, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия".
"Мы тесно координируем наши действия с МВФ для их оценки", — указал глава Всемирного банка.
https://1prime.ru/banks/20220225/836168229.html
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