МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации РФ и прорабатывает варианты такой помощи, заявил в четверг глава организации Дэвид Мэлпасс. Банк России сообщил, что отслеживает уровень ликвидности банков

"Мы готовы оказать Украине немедленную поддержку и прорабатываем варианты такой помощи, в том числе быстрое выделение финансирования", — сказал Мэлпасс.

По его словам, Всемирный банк намерен "задействовать все инструменты финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования" на текущую ситуацию.

Мэлпасс прогнозировал, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия".

"Мы тесно координируем наши действия с МВФ для их оценки", — указал глава Всемирного банка.