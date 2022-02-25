МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Все валютные средства клиентов банков, попавших под западные санкции, сохранены и могут быть выданы в валюте счета, Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора. Российским банкам пообещали помочь в условиях санкций

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной операции РФ по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.

"Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Банк России сообщил, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, а правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку.