МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Попавшие под санкции банки РФ имеют высокий запас устойчивости и значительный потенциал для развития бизнеса по кредитованию экономики, говорится в сообщении регулятора. Центробанк обратился к клиентам банков, попавших под санкции

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.

"Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики", — считает ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях, а валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать.

Ранее в пятницу Банк России сообщил, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, а правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку.