МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Реакция на возможное введение санкций против крупнейших финансовых институтов России прорабатывалась заранее во взаимодействии с ЦБ и Минфином, говорится в заявлении Совкомбанка. Регулятор оценил запас устойчивости банков, попавших под санкции

"Ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась нами заранее, и в этом процессе мы были в тесном взаимодействии с Банком России и министерством финансов Российской Федерации. Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов", — сказано в сообщении.

Совкомбанк является одним из системообразующих банков России и третьим по размеру активов частным банком с устойчивым финансовым положением. "Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений", — добавили в кредитной организации.

Банк, как и раньше будет в полном объёме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств, указали в Совкомбанке.