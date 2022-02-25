МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Тайвань присоединится к международным санкциям в отношении России

"Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", — сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.