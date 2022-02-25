МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкции Японии против России в связи с проведением ею специальной военной операции на востоке Украины коснутся трех российских финансовых учреждений – ВЭБ, Промсвязьбанка и Банка "Россия", передает телеканал TBS со ссылкой на главу японского минфина Сюнъити Судзуки. Япония вывела из-под санкций против России сферу энергетики

В частности, в рамках санкций, по данным министра, предполагается "заморозка активов" данных финучреждений, однако о каких именно активах идет речь, пока не уточняется.

Ранее в пятницу премьер Японии заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.

До этого, 23 февраля, в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.