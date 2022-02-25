МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил перед встречей министров финансов ЕС, что веденные западными странами санкции против России означают "полноценную" блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен.

По его словам, деловые отношения с Россией практически закончены, но в отдельных случаях транзакции возможны, например, чтобы оплачивать поставки газа или чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским "дочкам".

"Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать — речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика", — добавил он.

Президент России 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.