Попавший под санкции США Совкомбанк временно приостановит выдачу ипотеки
Попавший под американские санкции Совкомбанк временно приостановит выдачу ипотеки
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Попавший под санкции США Совкомбанк временно приостанавливает выдачу ипотечных кредитов. Об этом сообщили РИА Новости в кредитной организации.
"Совкомбанк принял решение о приостановлении выдачи ипотечных кредитов в связи с существенной неопределенностью на российском рынке. Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости. Программы рефинансирования ипотечных кредитов также приостанавливаются", — заявили в банке.
В пресс-службе подчеркнули, что после стабилизации ситуации выдача ипотечных кредитов по этим программам будет возобновлена. Что же касается заемщиков банка, уже оформивших ипотечный кредит в Совкомбанке, то для них условия по ипотечным кредитным договорам, в том числе процентная ставка, не меняются.
https://1prime.ru/banks/20220225/836175197.html
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