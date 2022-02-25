МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Попавший под санкции США Совкомбанк временно приостанавливает выдачу ипотечных кредитов. Об этом сообщили РИА Новости в кредитной организации. Эксперты выяснили, как россияне копят на ипотеку

"Совкомбанк принял решение о приостановлении выдачи ипотечных кредитов в связи с существенной неопределенностью на российском рынке. Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости. Программы рефинансирования ипотечных кредитов также приостанавливаются", — заявили в банке.

В пресс-службе подчеркнули, что после стабилизации ситуации выдача ипотечных кредитов по этим программам будет возобновлена. Что же касается заемщиков банка, уже оформивших ипотечный кредит в Совкомбанке, то для них условия по ипотечным кредитным договорам, в том числе процентная ставка, не меняются.