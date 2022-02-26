МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россиянам не стоит опасаться блокировки работы банковских карт систем Visa и Masrecard и нет необходимости снимать с них наличность. "Национальная система платёжных карт" обеспечивает их процессинг внутри страны без проблем. Об этом рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Штаб-квартира компании SWIFT в Брюсселе, Бельгия

Эксперт объяснил, почему отключение России от SWIFT "не драматично"

"Страх россиян связан с блокировкой карт, но карты попавших под санкции банков будут работать внутри России, даже если это карты Visa и Mastercard, благодаря созданному клиринговому центру "Национальная система платёжных карт", — сказал Кувиков.

Он объяснил, что "дело в том, что в НСПК по закону была переведена обработка в процессинговых центрах операций по картам "Мир" и зарубежных платежных систем. Зарубежные санкции проведение операций таких внутри РФ не ограничивают".

Помимо этого, эксперт предостерег от спонтанных снятий наличных с карт еще и по той причине, что "снятие наличных у большинства банков облагается комиссией: вы можете оплачивать покупки картой без процентов, но при снятии средств, особенно с кредитных карт, с вас могут потребовать и выплату комиссий".

"Снимать средства в рублях и любой другой валюте стоит, если вы планируете крупную покупку наличными, например, покупку машины, мебели", — подвел итог Кувиков.