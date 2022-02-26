МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россиянам не стоит опасаться блокировки работы банковских карт систем Visa и Masrecard и нет необходимости снимать с них наличность. "Национальная система платёжных карт" обеспечивает их процессинг внутри страны без проблем. Об этом рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Эксперт объяснил, почему отключение России от SWIFT "не драматично"

"Страх россиян связан с блокировкой карт, но карты попавших под санкции банков будут работать внутри России, даже если это карты Visa и Mastercard, благодаря созданному клиринговому центру "Национальная система платёжных карт", — сказал Кувиков.

Он объяснил, что "дело в том, что в НСПК по закону была переведена обработка в процессинговых центрах операций по картам "Мир" и зарубежных платежных систем. Зарубежные санкции проведение операций таких внутри РФ не ограничивают".

Помимо этого, эксперт предостерег от спонтанных снятий наличных с карт еще и по той причине, что "снятие наличных у большинства банков облагается комиссией: вы можете оплачивать покупки картой без процентов, но при снятии средств, особенно с кредитных карт, с вас могут потребовать и выплату комиссий".

"Снимать средства в рублях и любой другой валюте стоит, если вы планируете крупную покупку наличными, например, покупку машины, мебели", — подвел итог Кувиков.