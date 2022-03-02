МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 14 (2346).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6055-У от 10.01.2022 "О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67332 от 17.02.2022, вступает в силу с 1.03.2022/;

— указание № 6056-У от 10.01.2022 "О порядке представления резидентами, являющимися стороной внешнеторгового договора /контракта/, предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в Банк России информации об активах и обязательствах, номинированных и /или/ подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67364 от 18.02.2022, вступает в силу с 1.03.2022/;

— указание № 6079-У от 28.02.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24.09.2018 № 4916-У "О размерах процентных ставок по кредитам Банка России" /вступает в силу с 1.03.2022/;

— приказ № ОД-389 от 28.02.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Дельта Групп";

— информационное письмо № ИН-02-28/15 от 25.02.2022 "О поддержании котировок ценных бумаг";

— информационное письмо № ИН-018-53/16 от 25.02.2022 "Об особенностях исполнения требований нормативных актов Банка России".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении /ОАО Удмуртинвестстройбанк/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; решение Совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 25 февраля 2022 г.