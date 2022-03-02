МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Приоритет Сбербанка сейчас — обеспечение нормальной работы всех систем и служб, и банк остается надежным финансовым партнером для клиентов вне зависимости от внешних обстоятельств, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"За последние годы мы смогли создать существенный запас прочности, развить компетенции, накопить опыт, которые позволяют нам оставаться надежным финансовым партнером для наших клиентов вне зависимости от внешних обстоятельств", — приводятся слова Грефа в сообщении банка.
Также Греф подчеркнул, что все офисы банка работают в обычном режиме, клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства в полном объёме.
"Мы показали отличные результаты, но сейчас наш фокус — это вызовы, с которыми столкнулась российская экономика и финансовый сектор. Наш приоритет – обеспечивать бесперебойную и скоординированную работу всех наших систем и служб для защиты интересов наших клиентов", — также отметил он.