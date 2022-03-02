МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Приоритет Сбербанка сейчас — обеспечение нормальной работы всех систем и служб, и банк остается надежным финансовым партнером для клиентов вне зависимости от внешних обстоятельств, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк заработал рекордную прибыль в прошлом году

"За последние годы мы смогли создать существенный запас прочности, развить компетенции, накопить опыт, которые позволяют нам оставаться надежным финансовым партнером для наших клиентов вне зависимости от внешних обстоятельств", — приводятся слова Грефа в сообщении банка.

Также Греф подчеркнул, что все офисы банка работают в обычном режиме, клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства в полном объёме.

"Мы показали отличные результаты, но сейчас наш фокус — это вызовы, с которыми столкнулась российская экономика и финансовый сектор. Наш приоритет – обеспечивать бесперебойную и скоординированную работу всех наших систем и служб для защиты интересов наших клиентов", — также отметил он.