МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Белоруссии в свете событий на Украине, говорится в распространенном в среду заявлении финансового института. Всемирный банк: альтернативу газу из России в будущем можно найти

"Группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года. Также с середины 2020 года не было одобрено новых кредитов для Белоруссии. С началом российского вторжения на Украину и враждебных действий против украинского народа группа Всемирного банка немедленно остановила все свои программы в России и Белоруссии", — сказано в заявлении.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.