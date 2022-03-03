МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Внесенный в ГД проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года, документ опубликован в думской электронной базе. Правительство внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала

"Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул", предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроектом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России.