МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство Киодо со ссылкой на главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки. США решили ввести санкции против всех госпредприятий России

О каких именно активах идет речь, а также названия остальных банков, пока не уточняется.