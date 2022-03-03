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2022
https://1prime.ru/banks/20220303/836246362.html
Япония решила заморозить активы четырех российских банков
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Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... ПРАЙМ, 03.03.2022
новости, банки, финансы, экономика, япония, санкции, банки, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Токио
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство Киодо со ссылкой на главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки.
О каких именно активах идет речь, а также названия остальных банков, пока не уточняется.