МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.
В частности, рейтинговое действие коснулось Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф банка, "Газпром банка", "Райффайзенбанка" и "Банка Хоум Кредит".
Понижение рейтингов российских банков связано с понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ", поэтому в большей степени рейтинговые действия по отношению к ним зависят от действий по отношению к рейтингу страны.
В то же время рейтинг 32 банков может быть понижен, если операционная среда спровоцирует ухудшение их финансового профиля.
https://1prime.ru/banks/20220305/836270712.html
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