МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства. Fitch понизило рейтинги ряда российских компаний

В частности, рейтинговое действие коснулось Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф банка, "Газпром банка", "Райффайзенбанка" и "Банка Хоум Кредит".

Понижение рейтингов российских банков связано с понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ", поэтому в большей степени рейтинговые действия по отношению к ним зависят от действий по отношению к рейтингу страны.

В то же время рейтинг 32 банков может быть понижен, если операционная среда спровоцирует ухудшение их финансового профиля.