Власти Сингапура запретили своим финансовым институтам совершать транзакции с Банком России
СИНГАПУР ЗАПРЕТИЛ СВОИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ СОВЕРШАТЬ ТРАНЗАКЦИИ С ЦБ РФ — ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/banks/20220305/836272542.html
Повышение цен в России
Эксперт спрогнозировал повышение цен на чай и кофе
Курсы валют
Названа мера, способная удержать курс доллара в рамках 100 рублей
Нефть
Цены на нефть показали максимальный недельный рост с мая 2020 года
Экономика в период санкций
В Samsung объяснили приостановку поставок товаров в Россию
Санкции против РФ
Эксперт предупредил о возможной блокировке "умной" бытовой техники
Мировая экономика
Маск призвал увеличить добычу нефти и газа
Торги
Рубль по итогам недели рухнул более чем на 20%
СИНГАПУР ЗАПРЕТИЛ СВОИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ СОВЕРШАТЬ ТРАНЗАКЦИИ С ЦБ РФ — ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/banks/20220305/836272542.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.