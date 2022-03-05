МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Спрос на карты "Мир" среди клиентов ВТБ существенно вырос за последнюю неделю, в частности на цифровые он увеличился в 5 раз. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Всего за неделю доля транзакций по национальным платежным картам в общем обороте розничных клиентов ВТБ увеличилась с 22% до 27%. Количество операций по ним сегодня составляет 34% от общего объема против 26% неделей ранее. Эксперт дал совет новичкам, чьи деньги сгорели на бирже

"За последнюю неделю клиенты ВТБ открыли на 15% больше карт "Мир", чем неделей ранее. Повышенный спрос наблюдается на цифровые карты: за неделю пользователи ВТБ Онлайн оформили в пять раз больше таких карт, чем за предыдущую неделю", — отмечается в сообщении.

Всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил для клиентов 11,8 миллиона национальных платежных карт.

При этом на территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем – Visa, MasterCard и "Мир". Все операции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт, поэтому клиенты могут продолжать совершать привычные операции в любых торговых точках.