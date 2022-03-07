МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк отменил лимиты на снятие наличных в банкоматах за рубежом, а также вернет комиссию за все снятия с воскресенья, говорится в Telegram-канале банка. Альфа-банк продлит действие карт Visa и Mastercard до конца 2028 года

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Банки рекомендовали своим клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные.

"Важная новость для всех, кто сейчас за границей — отправьте родным и друзьям, если они там. Мы отменили лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах, а также вернём комиссию Альфа-Банка за все снятия с 0:00 воскресенья, 6 марта", — говорится в сообщении.