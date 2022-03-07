МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Клиенты "Почта банка", которые находятся за рубежом, в ближайшие несколько дней смогут снимать средства в зарубежных банкоматах без комиссий и ограничений, сообщила пресс-служба кредитной организации. Альфа-банк отменил лимиты на снятие наличных за рубежом

"Мы понимаем, что из-за проблем с картами нашим клиентам в зарубежных странах требуется больше наличных денег, поэтому с сегодняшнего дня "Почта банк" отменяет лимиты на снятие средств в зарубежных банкоматах. Это будет действовать вплоть до ограничений на снятие со стороны платежных систем", — говорится в сообщении.

Комиссию за снятие наличных с сегодняшнего дня банк также вернет на карту, указывает он.

Ранее в понедельник Альфа-банк также отменил лимиты на снятие наличных в банкоматах за рубежом.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Банки рекомендовали своим клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные.